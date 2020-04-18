الدهلكي يدعو الحكومة لاصدار

2020/04/18 | 20:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا رئيس لجنه العمل والشؤون الاجتماعية والهجره والمهجرين النيابية، رعد الدهلكي، مساء اليوم السبت، الحكومة لاصدار "عفو" عن النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم في ظل المخاطر المحدقة بهم من وباء كورونا.وقال الدهلكي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "النازحين ومنذ عدة سنين يعيشون في ظروف لا تسر احدا، ويتم التعامل معهم وكأنهم مواطنين من الدرجة الثالثة، دون ادنى مراعاة لكونهم ضحية من ضحايا الارهاب والعصابات المنفلتة والخارجة عن القانون".وأضاف ان "تلك العوائل بعضها يعيش في مخيمات تفتقر الى ابسط مقومات الحياة الكريمة والبعض الاخر منهم ينتقل من منطقة الى اخرى بسبب غلاء المعيشة وبدلات الايجار وقسوة الظروف دون اي معونة من الحكومة".وأكد الدهلكي ان "تلك العوائل تريد العودة الى مناطقها ومنازلها، لكنها لا تستطيع لاسباب عديدة منها ان مناطقهم ما زالت مدمرة بسبب العمليات العسكرية، التي وعدت الحكومة منذ عام 2016 بإعمارها او إعادة تأهيلها".وأردف "أو أنهم لا يستطيعون العودة بسبب مزاجيات الجماعات المنفلتة والمدعومة خارجيا والتي تمنع الحكومة من مجرد التفكير بعودة النازحين، حيث تمنع عودتهم وتفرض كلمتها على القاصي والداني دون رادع لها ولعل ناحية جرف الصخر خير مثال على ذلك".وأشار الدهلكي الى ان "الجميع يتحدث ويطالب بعفو عن السجناء بسبب المخاوف من تفشي وباء كورونا في داخل السجون، ومن هذا المنطلق ولاننا نعتقد ان الحكومة ومن يملي عليها من الجماعات المنفلتة ينظرون الى النازحين على انهم سجناء، فنحن نطالب بشمولهم بالعفو واطلاق سراحهم والسماح لهم بالعودة الى منازلهم معززين مكرمين وهذا اقل مايمكن تقديمه لهم".

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