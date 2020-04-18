وزارة اﻟﻌﺪل العراقية تنفي تسجيل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﺬﻳﺐ داخل السجون

2020/04/18 | 20:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أﻛﺪت وزارة اﻟﻌﺪل العراقية ان اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن وﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻳﺠﺮي وﻓﻖ أﻋﻠﻰ المعايير اﻟﺪوﻟﻴﱠﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ.وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻓﺎروق اﻟﺸﻮاﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إنﱠ وزارﺗﻪ ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ أيﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﺬﻳﺐ … Readmore

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