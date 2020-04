شاهد أغلى قصر يملكه نجم رياضي بالعالم

2020/04/18 | 20:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يمتلك بطل الغولف الأميركي تايغر وودز أغلى قصر بين نجوم الرياضة في العالم، وذلك ليس غريبا عليه كونه مع مواطنه أسطورة الملاكمة فلويد مايويذر، الوحيدان في نادي المليار دولار بين الرياضيين.

وتبلغ قيمة قصر وودز -البالغ من العمر 44 عاما- أكثر من 50 مليون دولار، ويقع في جزيرة جوبيتر بفلوريدا التي يسكنها أقل من 900 شخص فقط.

La impresionante mansión de $50 millones de dólares que Tiger Woods tiene en Florida https://t.co/6TLMSh5NRI pic.twitter.com/FyBSTGkaGd

— La Prensa Orlando (@prensafl) April 13, 2020

ويضمّ القصر الشاسع ملعبا للغولف فيه أربع حفرات في حديقته الخلفية، ومسبحا بطول 100 قدم، بالإضافة إلى منطقة لكرة السلة في الهواء الطلق وملعبا للتنس.

وينقسم العقار إلى مبنيين: الأول على مساحة 3300 قدم مربعة، والآخر مبنى متعدد الأغراض مساحته 6400 قدم مربعة، ويحتوي الأخير على صالة رياضية عالمية المستوى، مع مساحة ضخمة أيضا مخصصة للمؤتمرات الصحفية والإعلام، ويرتبط المبنيان بممر مغطى بالزجاج، كما يوجد أيضا بيت للضيافة ومرآب ومرسى كبير لقوارب بطل الغولف.

ويحتوي قصر وودز -الذي بني عام 2010- على غرفة للعلاج بالأكسجين، وأماكن للاسترخاء والترفيه في غرفة ألعاب الطابق السفلي ومسرح للسينما.

Tiger Woods’ Ex, Elin Nordegren, Selling Mansion on Florida Coast for $49 Million #TigerWoods #Golf @benmaller @raider_rob24 @uhbroncofan @Eddieonfox pic.twitter.com/yQpKLiTFFX

— Sports Plus (@PrepSportsPlus) November 29, 2019

