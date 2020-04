2020/04/18 | 20:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدر النجم الأورغوياني لويس سواريز الاستفتاء الجماهيري “الغريب” الذي أطلقته قناة “إي إس بي إن” لتصنيف أبرز عشرة نجوم في المجال الرياضي من الشريرين.

وصوتت الجماهير بكثافة لسواريز بسبب قائمة طويلة من التصرفات المخزية، ومنها محاولاته للحصول على ركلات جزاء بالسقوط على الأرض، والاعتداء بألفاظ عنصرية عندما كان يلعب لليفربول على لاعب مانشستر يونايتد باتريس إيفرا، ورغم الصلح بينهما فإن سواريز رفض مصافحته قبل مواجهة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

Luis Suarez has been voted the greatest sporting villain ever.

Do you agree? 🤔 pic.twitter.com/NSmMdMCUEQ

— ESPN UK (@ESPNUK) June 17, 2019

ورسخ سواريز اسمه كأبرز “عضاض” في عالم كرة القدم، وذلك من خلال ثلاثة حوادث، وقع آخرها في كأس العالم 2014 بالبرازيل عندما عض مدافع المنتخب الإيطالي جورجيو كيليني أمام الكاميرات.

That is really Luis Suarez‘s son, no doubt pic.twitter.com/icE4IYKchx

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 28, 2019

وسيطر لاعبو كرة القدم على التصنيف الغريب، حيث احتل الوصافة لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي السابق جوي بارتون الذي دخل السجن لمدة 6 أشهر بعد مشاجرة في ليفربول، ومعروف عنه أنه كان لاعبا مشاغبا.

كما ضمت قائمة العشرة الأشرار أيضا من نجوم كرة القدم مدرب توتنهام جوزيه مورينيو، ومهاجم أتلتيكو مدريد دييغو كوستا، وقائد ريال مدريد سيرجيو راموس، والأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، ولاعب مانشستر يونايتد السابق روي كين.

كما ضمت القائمة أسطورتي الملاكمة مايك تايسون وفلويد مايويذر، وهما من أكبر الأسماء في تاريخ الملاكمة من حيث البطولات وخرق القانون أيضا، ودخل الأول السجن في بداية التسعينيات بسبب اتهامه بالاغتصاب.

وتذيل القائمة لاعب الكريكيت الأسترالي ديفد وارنر المعروف بأفعاله العدائية المشينة خلال المباريات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبرز 10 أشرار في المجال الرياضي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبرز 10 أشرار في المجال الرياضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).