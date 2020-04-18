شاهد: اليوم السبت.. العالم على موعد مع حفل موسيقي “موحد” ببث مباشر لكل الكرة الأرضية دعمًا لمكافحة كورونا

2020/04/18 | 20:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت بعثة الأمم المتحدة، عن حفل موسيقي “عالمي” سيبث في توقيت واحد في عموم الكرة الارضية، دعمًا لمكافحة كورونا.وقالت البعثة في بيان تابعته “يس عراق”، إنه “اليوم السبت مباشرةً على التلفزيون والإنترنت دعماً لمكافحة كوفيد_19، حفل موسيقي عالمي تحت عنوان “عالم واحد، معاً في المنزل””، مبينة انه توقيت الحفل يبدأ في […]

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