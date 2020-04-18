سوار يمنع مستخدمه من لمس الوجه لتجنب وباء كورونا

2020/04/18 | 20:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةتوصل العلماء لاختراع سوار ذكي يمنع مستخدمه من اللمس المتكرر للوجه والذي يعد أحد أبرز الطرق التي تنتقل بها عدوى فيروس كورونا المستجد.وقال موقع “zdnet” التقني إن السوار الذكي الجديد المسمى (Good Vibes) إلى منعنا من لمس وجوهنا لتقليل فرصة انتقال فيروس كورونا المستجد، إذ تقول دراسة نشرتها جامعة نيو ساوث ويلز، إن […]

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