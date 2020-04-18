أمانة بغداد تعلن استعدادها لتجهيز المحافظات بمنظومات تعفير متطورة

2020/04/18 | 20:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت أمانة بغداد، اليوم السبت، استعدادها لتجهيز المحافظات بمنظومات تعفير تم تصنيعها محليا.وقال مدير عام دائرة بلدية الرشيد رائد عبد علي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته وكالة صدى، إن “المنظومة التي تم تصنيعها من قبل ملاكات الامانة مطابقة للمنظومات التي استخدمت في مدينة ووهان الصينية”، لافتا الى أن “أمانة بغداد مستعدة للاستمرار بتصنيع

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