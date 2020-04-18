تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب

2020/04/18 | 20:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المغربية، اليوم السبت، أنها قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية في المملكة على خلفية وباء فيروس كورونا مدة شهر إضافي.

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