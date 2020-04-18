تركيا: فاعلٌ ومفعولٌ به في آن

2020/04/18 | 20:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عند الحديث عن الاستغلال السياسي للأزمة السورية، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هي الحكومة التركية بزعامة حزب العدالة والتنمية، ورئيسه رجب طيب أردوغان.فقد كانت تركيا أردوغان هي أولى الدول التي تدخلت في الأزمة…

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