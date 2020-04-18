الولايات المتحدة تقدم 18 مليون دولار لسوريا لمواجهة “كورونا”

2020/04/18 | 20:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، عن حجم المساعدات، المقدمة لبعض الدول، ومنها سوريا، لمواجهة انتشار فايروس كورونا.وقال وزير الخارجية الأمريكي، “مايك بومبيو”، في بيان: إن «حكومة الولايات المتحدة تقود الاستجابة الإنسانية والصحية في…

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