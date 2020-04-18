بالجدول.. غدا 3 رحلات استثنائية لنقل العراقيين العالقين في ثلاث دول

2020/04/18 | 20:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة النقل، مساء اليوم السبت، جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية ليوم غد الاحد، لإعادة العراقيين العالقين في الخارج.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "استناداً لقرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، سيتم تسيير ثلاث رحلات جوية استثنائية".وبينت ان "الرحلة الاولى المجدولة ليوم غد ستكون من بغداد الى دبي، والرحلة الثانية من بغداد الى موسكو، وآخر رحلة ضمن جدول الرحلات من بغداد الى القاهرة".

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