الجزائر تسجل تراجعا في حصيلة الوفيات اليومية بكورونا إلى أدنى مستوى منذ أسابيع

2020/04/18 | 20:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت السلطات الصحية الجزائرية أقل ارتفاع لحصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد منذ أسابيع، حيث بلغ هذا المعدل خلال الساعات الـ24 الماضية 3 حالات فقط مقارنة مع 16 أمس.وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار، اليوم السبت، بتسجيل 3 وفيات جديدة ناجمة عن المرض في البلاد […]

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