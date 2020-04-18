انهيار شركة طيران بسبب كورونا وطرد 4700 موظف

2020/04/18 | 20:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..باتت شركة الطيران الوطنية في جنوب إفريقيا هي الحلقة الأحدث في تضرر شركات الطيران العالمية من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وتخطط الشركة لتسريح كافة موظفيها البالغ عددهم 4700 موظف بعد أن فشلت في إقناع الحكومة بالحصول على المزيد من المساعدات المالية، وهو الأمر الذي يهدد بكافة أعمال الشركة وإعلان إفلاسها […]

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