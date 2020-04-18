محافظ ديالى: المحافظة ملتزمة بقرارات خلية الازمة الحكومية بشأن ملف الحظر

2020/04/18 | 20:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ ديالى مثنى التميمي ان ادارة المحافظة ملتزمة بقرارات خلية الازمة الحكومية .وقال التميمي في تصريح صحفي :” ان اجراءات حظر التجوال في عموم ديالى ستبقى سارية المفعول تنفيذا لقرارات خلية الازمة الحكومية “، مبينا :” ان الموقف الوبائي لمرض كورونا في المحافظة في تقدم ملحوظ بعد تماثل / 14 / مصابا بفايروس

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