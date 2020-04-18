علاقة العمالة السعودية بالولايات المتحدة تقلق العالم كله

2020/04/18 | 20:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … اكدت صحيفة ميدل ايست مونيتر، السبت ، ان اغراق السعودية والامارات السوق العالمية بالنفط قد ادى الى حدوث انخفاض كبير في الاسعار إلى أدنى مستوى له في 18 عامًا بأقل من 28 دولارًا.وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه “و على الرغم من الخسارة المحتملة في الإيرادات نتيجة لزيادة […]

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