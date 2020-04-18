خلية الأزمة تكشف حزمة قرارات

2020/04/18 | 20:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في العراق، يوم السبت، عن قرب صدور حزمة قرارات "مهمة"، اتعلق بحظر التجوال، وقضايا اقتصادية وغيرها.

وقال نائب رئيس الخلية، جاسم الفلاحي، لشفق نيوز، ان "تخفيف إجراءات حظر التجوال قيد الدراسة"، مبيناً أن "خلية الازمة في اجتماعات يومية لتقييم الواقع الوبائي".

وبين الفلاحي انه الخلية ستضع رؤية مفصلة خلال الأسبوع الحالي وسترفعها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وأضاف أن الإجراءات المرتقبة ستراعي الجوانب الاقتصادية المهمة لحماية الفئات الهشة، فضلاً عن حظر التجوال وغيرها من الجوانب.

ويسري حظر للتجوال في العراق حتى مطلع شهر رمضان، كان قد فرض لأول مرة في 17 آذار/مارس الماضي في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

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