2020/04/18 | 20:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على ستة اشخاص بحوزتهم اكثر من 100 كيلو غرام من المواد المخدرة في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/18 | 20:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ستة اشخاص بحوزتهم اكثر من 100 كيلو غرام من المواد المخدرة في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ستة اشخاص بحوزتهم اكثر من 100 كيلو غرام من المواد المخدرة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).