استشهاد شرطي بنيران قناص داعش في حوض الوقف بديالى

2020/04/18 | 20:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول محلي في ديالى، السبت، استشهاد شرطي بنيران قناص داعش في حوض الوقف شمال شرق المحافظة.وقال مدير ناحية العبارة (16كم شمال شرق بعقوبة) شاكر ملا جواد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “شرطي في فوج الطوارى قرب منطقة السدة في اطراف قرية الكبة ضمن حوض الوقف شرقي العبارة استشهد قبل قليل […]

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