في العراق إذا إجتمعت السياسة والدين يكون الشيطان ثالثهما - جعفر المظفر

2020/04/18 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر حينما كنت أهاجم الإسلام السياسي الشيعي بالذات ومعه الكثير من المظاهر والممارسات الشيعية المتخلفة كان البعض يتصور ان ذلك يأتي مجاملة للسنة الطائفة على حسابهم.



ومع إعتزازي بكل إنسان مهما كانت طائفته أو دينه او لادينه أو قوميته او شكله أو جنسه أو جهته, إلا أن ذلك الهجوم الذي إختص بنقد الظاهرة السياسية الشيعية ونقد الممارسات والعقلية الشيعية المتخلفة وتناقضها مع طبيعة الدولة الوطنية العراقية وتبعيتها ......

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