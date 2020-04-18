كي لا تعود جائحة «كورونا» وأخواتها

2020/04/18 | 20:20 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العقلاء يرون في التحديات والأزمات، فرصاً لاستفزاز القدرات الكامنة، غير المفعّلة، قبل حلول الأزمة.الأزمة تحمل أضرارها التي لا تحتاج إلى شرح، فهي تفصح عن نفسها، وإلا لما اعتبرت أزمة، أو في حالتنا «جائحة» كجائحة فيروس «كورونا المستجد»، لكنها عنيت الأزمة ذاتها في تجلياتها الاقتصادية والسياسية والإدارية والنفسية والاجتماعية – لاحظوا لم أقل الصحية […]

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