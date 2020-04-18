العراق يستقبل أكثر من 40 الف طن من السكر ومواد غذائية اخرى

2020/04/18 | 20:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير النقل، عبد الله لعيبي، السبت، أن العراق استقبل بواخر محملة بأكثر من (40) الف طن من مادة السكر ومواد غذائية اخرى لصالح وزارة التجارة.

وقال لعيبي، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ارصفة موانئ العراق استقبلت يوم امس بواخر تجارية محملة بأكثر من (40) الف طن سكر ومواد غذائية واستهلاكية اخرى لصالح وزارة التجارة لتعزيز مفردات البطاقة التموينية".

واوضح أن "ميناء أم قصر الجنوبي استقبل الباخرة (strange attractor) محملة ( 43 ) الف طن من مادة السكر رست على رصيف(2) فيما استقبل رصيف (5) الباخرة (GSLjulie) وهي محملة (550) حاوية والباخرة (athene) رست على رصيف (6) بحمولة (464) حاوية وفي ميناء أم قصر الشمالي رست على رصيف (11) الباخرة ( DAPhNE ) بحمولة (898) حاوية والباخرة (juLie) بحمولة 322 حاوية رست على رصيف ( 27 )".

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