لؤي صبحي يعتذر عن عضوية لجنة الحكام باتحاد الكرة

2020/04/18 | 20:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعتذر الحكم الدولي لؤي صبحي، عن تسميته بعضوية لجنة التحكيم في اتحاد الكرة.وقال صبحي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، “اعتذر عن التكليف للعمل في القسم الاداري لكوني اود العمل في تطوير الحكام وكوني من المشاركين في دورة فوتورو 2019”.وأضاف “لدي القدرة والكفاءة الفنية ولدي سيرة ذاتية لدى الاتحادين الدولي […]

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