الكشف عن مفاجأة في سبب انقطاع الكهرباء في سوريا

2020/04/18 | 20:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة هذه المرة انقطعت الكهرباء عن عدد من منازل بلدة في محافظة حماة السورية بسبب السرقة وليس التقنين.ونقلت صحيفة “الوطن” عن المدير العام لشركة كهرباء حماة، محمد الرعيدي أن شبكات التوتر المنخفض الهوائية في السعن القبلي بمنطقة سلمية تعرضت للسرقة من مجهولين “ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن قسم كبير من […]

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