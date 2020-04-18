2020/04/18 | 20:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني تخمد حريقاً في شاحنة وتنقذ 37 طناً من السكر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/18 | 20:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تخمد حريقاً في شاحنة وتنقذ 37 طناً من السكر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تخمد حريقاً في شاحنة وتنقذ 37 طناً من السكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).