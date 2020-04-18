نيويورك تسجل 540 حالة وفاة جديدة كأدنى حصيلة وفيات منذ اسبوعين

2020/04/18 | 20:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، السبت، عن تسجيل 540 وفاة جديدة بفيروس كورونا.وقال كومو، إن "الوفيات المسجلة آخر 24 ساعة هي الأقل منذ الأول من شهر نيسان الجاري"، مبيناً أنه "تم تسجيل 540 وفاة جديدة بفيروس كورونا".وأضاف أنه "معدل الإصابات الجديدة لا يزال بحدود 2000 إصابة".

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