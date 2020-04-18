الكاظمي: المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في اجواء ودية

2020/04/18 | 20:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، السبت، أن المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في اجواء وصفها بالودية.

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