الموقف الوبائي: العراق يكسر حاجز 1500 إصابة بالفيروس الفتاك

2020/04/18 | 20:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

ارتفع عدد الإصابات الكلي في العراق إلى أكثر من 1500 حالة مؤكدة

وأكدت الوزارة في بيان لها، يوم السبت 18 نيسان/أبريل، عزمها افتتاح عدد آخر من المختبرات المختصة لتشخيص فيروس كورونا المستجد تضاف إلى المختبرات التي افتتحت سابقًا في بغداد والمحافظات لزيادة القدرة التشخيصية ولتوسيع عمليات المسح الميداني الفعال.

وذكرت الوزارة، أن مختبراتها أجرت فحوصات جديدة شملت 2218 نموذجًا، ليرتفع المجمع الكلي للنماذج إلى 53 ألف و955 فحصًا مختبريًا منذ تسجيل أول إصابة في العراق.

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 31 إصابة جديدة، موزعة بين بغداد والنجف وواسط والبصرة والديوانية، مع حالة وفاة جديدة واحدة في مدينة الطب، كما أكدت تسجيل 47 حالة شفاء.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في العراق 1513 حالة مؤكدة، فيما لفتت الوزارة إلى ارتفاع حالات الوفاة إلى 82، مقابل 953 حالة تماثلت للشفاء.

وقدمت وزارة الصحة شكرها، إلى "جميع وسائل الإعلام المتعاونة لنشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية وطرق الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد"، مشيدة "بجهود ملاكاتها المختلفة على عطائهم المستمر بتقديم مختلف الخدمات العلاجية والوقائية".

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