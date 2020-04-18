2020/04/18 | 20:28 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #كَلايد عبر السكايب مع الشاعر جبار رشيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/18 | 20:28.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كَلايد عبر السكايب مع الشاعر جبار رشيد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كَلايد عبر السكايب مع الشاعر جبار رشيد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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