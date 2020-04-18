تسجيل 31 إصابة و47 حالة شفاء من كورونا في العراق

2020/04/18 | 20:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، عن تسجيل 31 إصابة جديدة و47 حالة شفاء من فايروس كورونا في العراق....

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