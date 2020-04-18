استشهاد شرطي بنيران قناص شمال شرق بعقوبة

2020/04/18 | 20:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، السبت، باستشهاد شرطي بنيران قناص شمال شرق بعقوبة.

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