خبير قانوني يطرح 3 ضرورات تحمي المرأة وسلامة المجتمع

2020/04/18 | 20:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شدد الخبير القانوني علي التميمي، على 3 ضرورات واجب تطبيقها لحماية المرأة في العراق وضمان سلامة المجتمع.وقال التميمي في إيضاح ورد لـ”يس عراق”، إنه “حان الوقت الملح لتشريع قانون الحماية من العنف الاسري وان يكون بصيغة وسطية يعامل الرجل والمرأة كونهم ركائز الأسرة وأساس المجتمع وان يكون بصيغة عراقية جميلة بعيدا […]

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