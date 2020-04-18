مقتل 4 من مسلحي داعش بنيران الشرطة الاتحادية والحشد في كركوك

2020/04/18 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

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مقتل 3 من مسلحي داعش بنيران الشرطة الاتحادية والحشد في كركوك

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بغداد اليوم – ديالى

أصدرت خلية الإعلام الأمني، السبت (18 آذار 2020)، بياناً بشأن 3 خروقات أمنية بمحافظة بديالى تسببت بجرح 5 مدنيين ومنتسبين من المحافظة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "إصابة مدني بإنفجار عبوة ناسفة في ق

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الامني، السبت، سقوط صاروخي كاتيوشا قرب الشركة الصينية في النهراون جنوبي بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا بالقرب من الشركة الصينية في منطقة النهروان ضمن قاطع

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت (18 نيسان 2020)، عن إصابة ضابطين واربعة مقاتلين بإنفجار منزل مفخخ في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " قوة من قيادة عمليات ديالى، نفذت عملية تفتيش في منطقة الخ

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