ادارة مستشفى الزهراء في النجف توضح بعد انباء اشارت لاصابة احد كوادرها بكورونا

2020/04/18 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

اصدرت ادارة مستشفى الزهراء التعليمي للولادة والاطفال في محافظة النجف ، السبت (18 نيسان 2020)، &nbs...





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