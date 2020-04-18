حكم دولي سابق يعتذر من تسميته في لجان الهيأة التطبيعية للكرة العراقية

2020/04/18 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

قدم مساعد الحكم الدولي السابق لؤي صبحي اديب الاعتذار من تكليف الهيأة التطبيعية للكرة العراقية في تسميته من ضمن لجنة الحكام والتي تم هيكلتها اليوم السبت مع عدد من اللجان.

وقال صبحي في بيان تلقته (بغداد اليوم):"اعتذر عن التكليف للعمل في القسم الاداري لكوني اود العمل في تطوير الحكام وكوني من المشاركين في دورة فوتورو 2019 ولدي القدرة والكفاءة الفنية ولدي سيفي لدى الاتحادين الدولي والاسيوي يؤهلاني للعمل في تطوير وتاهيل التحكيم للمستوى الذي نطمح له".

وكانت الهيأة التطبيعية للكرة العراقية قد قررت تسمية السيد طارق عبد الحافظ رئيس القسم التقني والاداري والمالي للجنة الحكام، وعضوية كل من السادة، لؤي صبحي أديب،وعماد عبدالرزاق، وعباس عبدالكريم،وتقني فني تسند الى شخص محترف لاحقاً.

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