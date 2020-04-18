ماذا يجري في الحسكةِ السوريّة؟ ولماذا بدأت القوّات الأمريكيّة حملةَ تجنيدٍ لعناصر كرديّة “مُرتزقة” لحِماية آبار النفط والغاز شرق دير الزور؟

2020/04/18 | 20:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الباري عطوان في ذروة انشِغال السلطات السوريّة بمُكافحة انتِشار وباء الكورونا، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكيّة وحُلفاؤها في المِنطقة تتآمر على الدولة السوريّة وتُحاول تعزيز سيطَرتها على حُقول النّفط شرق الفُرات، ووضع الخُطط لتسهيل عمليّة سَرِقَتها بمُساعدةِ قوّات مُرتزقة محليّة.الأنباء الواردة من الحسكة شِمال شرق سورية تُفيد بأنّ وكالة المُخابرات الأمريكيّة (CIA) فتحت […]

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