ضبط 129 كغم مخدرات وحبوب خلال عملية مطاردة بالبصرة

2020/04/18 | 20:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرةاعلنت قيادة حرس الحدود، اليوم السبت، ضبط 129 كغم من المخدرات والحبوب المخدرة خلال عملية مطاردة في محافظة البصرة.وذكرت القيادة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”قوة مشتركة من عناصر الاستخبارات والدوريات القتالية من اللواء الرابع عشر في قيادة حدود المنطقة الرابعة، وبعد مطاردة عدد من المركبات تمكنت من القاء القبض […]

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