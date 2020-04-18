2020/04/18 | 21:15 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاردن: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الاردن: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا
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الاردن: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاردن: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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