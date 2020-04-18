شاب بصري يصنع قناعا ذكيا يكشف المصابين بكورونا

2020/04/18 | 21:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ البصرة..تمكن شاب من محافظة البصرة، السبت، من صنع قناع حراري لكشف الاشخاص المصابين بكورونا عبر اظهار درجات الحرارة العالية.وقال حسن البصري في تصريح لوكالة /المعلومة/، انه “تمكنت من صناعة جهاز عبارة عن قناع ذكي يعمل على الاشعة فوق البنفسجية التي لا ترى بالعين المجردة لكشف درجات الحرارة العالية للاشخاص المصابين بفيروس كورونا”.[…]

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