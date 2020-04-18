الاعلام الامني: سقوط ثلاث قنابر هاون قرب مقر لإحدى السرايا في الأنبار

2020/04/18 | 21:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، سقوط ثلاث قنابر هاون قرب مقر لإحدى السرايا في الأنبار.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم سقوط ثلاث قنابر هاون قرب مقر لإحدى السرايا التابعة للفرقة الأولى في تلة الشورى بمنطقة صحراوية في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، دون خسائر تذكر".

واضافت ان "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثاً عن عناصر إرهابية أقدمت على هذا العمل الإرهابي".

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