2020/04/18 | 21:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم السبت، بمقتل 4 من مسلحي تنظيم "داعش" عقب هجوم "فاشل" على قوات الأمن العراقية في محافظة كركوك.

وقال المصدر لشفق نيوز إن مسلحي تنظيم داعش شنوا هجوما على قوات الفوج الاول اللواء ١٩ الفرقة الخامسة من شرطة اتحادية قرب قرية مريم بيك بناحية الرشاد جنوب غربي كركوك، دون وقوع خسائر.

وأضاف أن "قوات الشرطة الاتحادية شرعت، عقب الهجوم، بحملة تمشيط في المنطقة المحيطة، وتمكنت من قتل ٤ من مسلحي داعش والاستيلاء على اسلحتهم ومعداتهمبعد محاصرتهم".

يشار الى ان بعض مناطق محافظة كركوك ومحافظات اخرى مجاورة منها صلاح الدين وديالى تشهد بين آونة واخرى هجمات لبقايا تنظيم داعش فيما تقوم القوات الامنية بصد الهجمات وتمشيط المناطق المشتبه بتواجد التنظيم فيها.

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