كم يستغرق الشفاء من كورونا وكيف تتفاوت الأعراض من مصاب لأخر؟.. تقرير اميركي يجيب

2020/04/18 | 21:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سلط تقرير أميركي الضوء على عدة أسئلة قد تراود البشر حول العالم بشأن أعراض فيروس كورونا ومدة الشفاء وما اذا يترك الفيروس اثارًا ومضاعفات بعيدة المدى فضلًا عن عودة المتشافين للاصابة بالفيروس مرة اخرى.وذكر تقرير نشرته بي بي سي ورصدته “يس عراق”، إن “هناك دلائل تشير إلى أن الشفاء التام لبعض […]

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