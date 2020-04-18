اختصاص بالصحة العامة يكشف لـ”العهد” سبب ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الرصافة

2020/04/18 | 21:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف الاختصاصي في الصحة العامة وصحة الرصافة الدكتور، علي طاهر، اليوم السبت، أن الكثافة السكانية وراء ارتفاع عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا في الرصافة/ ببغداد وقال الطاهر قي حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية “، إن “عدد الإصابات اليوم ربما يكون ليوم امس وتمت اضافته الى اليوم”، مبينا أن “الكثافة السكانية في الرصافة […]

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