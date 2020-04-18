العميد سريع: التصدى لزحفين لقوى العدوان بمأرب والجوف

2020/04/18 | 21:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةاعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: قواتنا تتصدى لزحفين واسعين الأول باتجاه مديرية مجزر بمحافظة مارب، والآخر باتجاه مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.وقال متحدث القوات المسلحة: انه تم كسر الزحفين في مارب والجوف وتدمير عدد من المدرعات وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو.واضاف ان طيران العدوان شن 33 غارة خلال […]

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