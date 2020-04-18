بعد قضائها ست سنوات في الأسر لدى داعش، فيروس كورونا يعيق عودتها الى ذويها

2020/04/18 | 21:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم ليلى، ضحية ايزيدية اخرى لهجوم تنظيم داعش الارهابي على قضاء شنگال في آب 2014، تسبب داعش في تهجج عائلتها ووقعت هي وأختها في قبضة داعش.كانت “ليلى” طفلة في ذلك الوقت، حتى الآن لم تبلغ سن البلوغ، لكن لم يعاملها داعش معاملة الطفلة بل عذبها وأجبرها على الزواج وهي طفلة.

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