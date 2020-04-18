خلية الاعلام الامني تعلن سقوط ثلاث قنابر هاون قرب مقر لإحدى السرايا في الأنبار

2020/04/18 | 21:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، سقوط ثلاث قنابر هاون قرب مقر لإحدى السرايا في الأنبار.وذكرت الخلية في بيان ، انه “تم سقوط ثلاث قنابر هاون قرب مقر لإحدى السرايا التابعة للفرقة الأولى في تلة الشورى بمنطقة صحراوية في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، دون خسائر تذكر”.واضافت ان “القوات الأمنية تجري […]

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