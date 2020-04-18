2020/04/18 | 21:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، دخول 153 عراقياً للبلاد من العالقين في الكويت.وذكرت الهيأة، في بيان، أن “153 وافدا عراقيا من العالقين في دولة الكويت، دخلوا عبر منفذ سفوان”.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تسيير رحلة استثنائيّة عن طريق البر للعراقيين العالقين في دولة الكويت.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد […]

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