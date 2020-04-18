هزة أرضية تضرب مدينة في إقليم كوردستان

2020/04/18 | 21:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم السبت، ان هزة ارضية ضربت مدينة زاخو التابعة لمحافظة دهوك باقليم كوردستان.

واشار بيان للهيأة الى ان الهزة حصلت بعد ظهر اليوم السبت، مبينا ان قوة الهزة كانت 2.9 درجة بمقياس ريختر.

واضاف البيان ان الهزة شعر بها جميع سكان مدينة زاخو.

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