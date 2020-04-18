بريطانيا تنتشل عشرات المهاجرين بينهم عراقيون من البحر

2020/04/18 | 21:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشرت وسائل اعلامية بريطانية، يوم السبت، ان قوات حماية الحدود البحرية البريطانية انتشلت اربعة زوارق مطاطية قرب مدينة كينت وسسكيس وعلى متنها 72 مهاجرا غير قانوني، وصلوا الى الاراضي البريطانية.

واكدت القوات الحدودية البريطانية خبر حجز الزوارق الاربعة، موضحة ان الزورقين الاول والثاني تم انتشالهما في الساعة السادسة والنصف صباحا وعلى متنهما 22 رجلا مع 8 نساء عرفوا انفسهم بانهم عراقيون وايرانيون وسوريون.

واضافت ان الزورق الثالث تم حجزه عندما وصل الى المكان نفسه وعلى متنه 13 رجلا وجميعهم عراقيون وايرانيون، مبينا ان الزورق الرابع كان يحمل على متنه 25 رجلا واربع نساء عرفوا جميعا انفسهم على انهم عراقيون وايرانيون.

واشارت قوات البحرية البريطانية الى ان جميع المهاجرين ارسلوا الى مدينة دوفر من اجل القيام بفحصهم طبيا وتوفير المسلتزمات الاساسية لهم.

وكانت فرنسا من جانبها قد اعلن خلال الاسبوعين الماضيين انها منعت اكثر من 90 مهاجرا غير قانوني ارادوا الوصول الى بريطانيا عبر المياه.

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