في خطوة غير مسبوقة .. جامعة عراقية تطلق برنامج على هواتف موظيفها لمتابعة رواتبهم

2020/04/18 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلن مدير إعلام جامعة ديالى علي العلكاوي، السبت (18 نيسان 2020) اطلاق برنامج هو الاول من نوع...





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