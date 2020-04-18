خلال يوم واحد.. مصر تسجّل رقماً قياسياً في الوفيات والإصابات

2020/04/18 | 21:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةسجلت مصر رقماً قياسيا جديدا في الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا بـ 188 إصابة و19 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية ان “حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا وصلت إلى 701، وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد خروج 55 من المصابين، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية […]

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